Новият крал на Мондиала! Холанд прати Бразилия у дома, Норвегия среща Англия
Двубоят е на 12 срещу 13 юли
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Двубоят е на 12 срещу 13 юли
Заради решението му за Игор Тиаго
Той успешно размахва диригентската палка на Бразилия в Ню Джърси
Селекционерът на националния отбор по футбол на Бразилия Карло Анчелоти заяви след контролата на тима си срещу Египет (2:1), че е готов със стартовия...
Карло Анчелоти не даде точен отговор дали ще го вземе в състава
Този сезон Ботафого спечели 63 точки и завърши шести в класирането на бразилското първенство
Причината е очаквана - неплатени данъци
Италианецът бе осъден за укриването на данъци през 2014
Италианският специалист пое "селесао" през май
Футболен агент получил скандално комисионна в размер на 1,2 млн. долара
Досегашният треньор на Реал Мадрид ще направи дебют за отбора в началото на юни
Прецедент, който разтърсва футболните основи
След като нищо не е предсказвало такъв изход
Настоящият му договор с Реал Мадрид е до лятото на 2026 година
Договорът на италианеца с Реал Мадрид е до юни 2026 година
Дни преди финала за Купата на Краля срещу Барселона
Преговорите може да се ускорят през следващите 10 дни
Реал ще бъде домакин на Атлетик тази вечер
"Кралете" паднаха с 0:3 от Арсенал
Старши треньорът губи контрол върху отбора