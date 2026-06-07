Спорт

Анчелоти проговори за Световното. Готов е с титулярите

Анчелоти проговори за Световното. Готов е с титулярите
07 юни 26 | 17:22
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Мира Иванова

Селекционерът на националния отбор по футбол на Бразилия Карло Анчелоти заяви след контролата на тима си срещу Египет (2:1), че е готов със стартовия си състав за първия мач на тима на Световното първенство. На 13 юни Бразилия излиза срещу Мароко.

"Вече съм наясно със стартовия състав за мача срещу Мароко. Имам много ясна идея за него. Според мен Винисиус и Рафиня показаха срещу Египет много добра сработка. Взаимодействаха си много добре, благодарение на което стигнахме до достатъчно опасни моменти. Двамата направиха отличен мач.

Целият отбор показа добра игра – имаше достатъчно интензитет, високо темпо, демонстрация на качество. В последните 30 минути имахме нужда от по-голям контрол. Прекалено настойчиво опитвахме дълбоки атакуващи действия. Нямаше никаква нужда от това – и без това водехме в резултата“, коментира италианският специалист пред Globo.

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Автор Мира Иванова

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