Търговско напрежение между ЕС и Бразилия заради месото
Брюксел поиска по-твърди гаранции за антибиотиците, а един от най-големите световни износители обяви „дълбока загриженост“
Следете всички новини, анализи и коментари за Бразилия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Брюксел поиска по-твърди гаранции за антибиотиците, а един от най-големите световни износители обяви „дълбока загриженост“
Държавният гигант Petrobras потвърди първо откритие край Амапа, а истинският размер на находището тепърва ще се изяснява
Резултатите изненадват
Хавиер Милей и Лула де Силва кръстосаха шпаги
Няма да усетим поевтиняване докрая на годината
Винисиус Жуниор с обръщение към ефоневете
Най-слабото представяне от 36 години насам
Двубоят е на 12 срещу 13 юли
Осминафиналите на Мондиал 2026 предлагат две битки с история, тежест и капани - Норвегия срещу „селесао“ и Мексико срещу „трите лъва“
Премията за треньора е 7 милиона долара
Направи великолепна реакция срещу японците
Ето каква премия е обещана на легендарния италианец
Винисиус вкара два пъти срещу Шотландия, Неймар се появи на четвърто световно, а „лъвовете“ обърнаха Хаити и взеха второто място
Сега намесиха и името на Неймар
Преди третия мач в групата с Шотландия
Нападателят реши мача още до почивката, докато Хаити се сбогува с надеждите си за директните елиминации
За втория мач на тима срещу Хаити
Дори Феномена започна да критикува
Заради решението му за Игор Тиаго
Полуфиналистът от 2022 г. поведе в Ню Джърси, преди звездата на Реал Мадрид да изравни с красив гол