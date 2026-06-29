Бразилия прави Анчелоти богаташ при световна титла

Бразилската футболна федерация ще позлати Карло Анчелоти при триумф на Мондиал 2026, разкриха медиите в Страната на кафето.

Бонусът при титла в контракта на италианеца е цели 7 милиона евро.

За целта, Бразилия трябва днес да се справи с коравия тим на Япония. Мачът е от 20:00 часа в Хюстън.

Анчелоти е също така най-скъпоплатеният селекционер на Мондиал 2026, като получава по 10 милиона евро на година. Когато пое поста пред май миналата година, той се съгласи на заплата от 8 милиона, но тя вдигната бързо заради добрите му резултати.

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