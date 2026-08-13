ЦСКА на крачка от изходящ трансфер

ЦСКА е на крачка от изходящ трансфер, след като Кевин Додай е близо до преминаване във втородивизионния полски Лехия Гданск. Според информация на албанското издание „Шкодра Спорт“ двата клуба вече са постигнали договорка по сделката, предава gol.bg.

Полският клуб ще плати 650 000 евро за правата на 20-годишния флангови футболист. Предстои Додай да премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише договор с новия си отбор.

От трансфера ще се възползва и бившият клуб на албанеца – Влазня, който притежава 15% от правата му. Това означава, че в касата на отбора от Шкодра ще постъпят приблизително 90 000 евро.

ЦСКА пък ще запази 20% от бъдещ трансфер на Додай, което ще даде възможност на „червените“ да реализират допълнителни приходи, ако футболистът бъде продаден отново.

Кевин Додай пристигна в ЦСКА именно от Влазня, но така и не успя да се утвърди в състава. През миналия сезон той игра под наем в албанския клуб, а след завръщането си в София не попадна в плановете на треньорския щаб.

От началото на настоящата кампания крилото не е записало нито една минута както в шампионата, така и в европейските клубни турнири. През есенния полусезон на миналата година Додай взе участие в едва осем официални мача с екипа на ЦСКА, без да се разпише.