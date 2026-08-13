Левски пише история в Европа

Отстраняването на Кайрат се оказа много повече от поредното успешно европейско препятствие за Левски. „Сините“ записаха впечатляващо постижение, след като казахстанският тим стана 12-ият съперник в историята, елиминиран с две победи и без допуснат гол. Серията обхваща повече от половин век – от 1969 г. до днес.

В този престижен списък попадат както представители на по-малки футболни държави, така и шампиони и утвърдени европейски клубове.

Първият подобен успех идва през 1969 г., когато Левски не оставя никакви шансове на исландския Вестманея. „Сините“ печелят с 4:0 и в двата двубоя, като във втория Никола Котков реализира хеттрик.

Следващият случай е чак през 2000 г. Левски елиминира Дюделанж след 4:0 като гост и 2:0 в София, проправяйки си път към сблъсъка с Бешикташ.

През 2003 г. „сините“ се справят и с Апоел Рамат Ган. Победата с 1:0 в първия мач е последвана от категорично 4:0 на „Герена“, където се разписват Георги Чиликов, Георги Иванов, Саша Симонович и Ниогу Демба-Нирен.

Година по-късно Левски е безапелационен и срещу Модрича – 5:0 в София и 3:0 в Босна и Херцеговина.

Един от най-запомнящите се успехи идва през 2006 г. по време на знаменитата „синя приказка“. В турнира за Купата на УЕФА Левски елиминира Артмедия след 1:0 като гост и 2:0 в София, а и трите попадения са дело на Емил Ангелов. Любопитното е, че словашкият тим достига до този етап след участие в групите на Шампионската лига.

По-късно същото лято Левски преодолява без допуснат гол и Сиони Болниси след две победи с по 2:0 в квалификациите за Шампионската лига.

През 2009 г. жертва става Санта Хулия след 4:0 в София и 5:0 в Андора.

Година по-късно Левски записва още по-впечатляващ общ резултат срещу Дъндолк – 6:0 на „Герена“ и 2:0 в Ирландия.

Следва пауза до 2019 г., когато „сините“ елиминират Ружомберок с две победи по 2:0.

През 2023 г. Левски надделява над Шкупи след 2:0 в Скопие и 1:0 в София, а година по-късно към списъка се присъединява и Сабах след успехи с 1:0 и 2:0.

Сега място сред тези съперници заема и Кайрат, който се превърна в 12-ата жертва на Левски в Европа, елиминирана с две победи и без нито един допуснат гол, пише gol.bg.