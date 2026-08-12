Меси разтърси света с писмо до баща си

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси за първи път сподели публично емоциите си след смъртта на неговия баща Хорхе Меси. Нападателят направи това в дълго и трогателно писмо, което публикува в Инстаграм.

Ето какво гласи то:

"Татко, все още не мога да повярвам, че си отиде. Не се сривам, или по-скоро не искам да се сривам. Много ми е трудно да си представя, че повече няма да те видя, че повече няма да си говорим. Знам, че страдаше и че така е по-добре, но си тръгна твърде рано. Имахме още толкова много, на което да се насладим заедно. Толкова много ме молеше да играя на последното Световно първенство, а точно в дните преди началото му ти стана най-зле. Това беше първият път, в който нямаше да присъстваш на турнир, но мама ми каза, че ще се оправиш и ще си достатъчно добре, за да пътуваш. Казах ти, че ще стигнем до финала, за да можеш да дойдеш.

След всеки мач чаках и ми липсваше твоето съобщение. Тогава осъзнах, че положението е наистина лошо. Въпреки това не спрях да мисля как да стигна възможно най-далеч, за да ти спечеля време и да можеш да гледаш някой мач. Стигнахме до финала, а теб те нямаше. Исках да го спечеля, за да ти го донеса и да ти покажа още една купа. Не успях, краката ми не издържаха повече. Този път се опитах да се противопоставя на тялото си, но не можах. Така и не успях да се почувствам добре.

Когато пристигнах, ти си мислеше, че сме загубили финала с дузпи. Не можахме да поговорим за нищо от случилото се. Не можа да се насладиш на нищо. Не станахме шампиони, но нямаш представа колко много се наслаждавахме на всеки един мач. Отново беше прав: трябваше да бъда там и да играя. Казвам ти това, защото беше единственото нещо, за което не успяхме да си поговорим, тъй като всичко останало вече го знаеш. Говорехме всеки ден и се виждахме, когато можехме, предвид ангажиментите ми.

Не знам какво ще правя без теб, не знам как да продължа. Аз само играех футбол, а сега имам доста съмнения дали ще продължа да го правя още дълго. Ти беше до мен от самото начало, оставаше толкова малко до края. Защо не можа да издържиш още малко, за да завършим заедно?

Знам, че твоето щастие беше да виждаш семейството си добре – жена си, децата си, и най-вече, без другите да разбират, да ме гледаш как играя… Винаги е било така, откакто бях малък. Водеше ме на всички тренировки веднага щом се прибереше от работа. На много от тях ме водеше мама, защото ти работеше. Разбира се, никога не пропусна нито един мач. Колко страдаше, докато ме гледаше, и колко се наслаждаваше, въпреки че никога не ми правеше много комплименти.

Ти беше баща, приятел и представител. Винаги беше човекът, който трябваше да бъдеш във всеки един момент, и никога не сгреши. Отвъд няколко упрека или спора, винаги беше прав. В крайна сметка винаги ставаше така, както казваше ти. Ще ми липсваш много, но винаги ще присъстваш, особено във възпитанието на децата ми, защото ги уча и ги отглеждам по начина, по който вие двамата го правехте с мен. Почивай в мир и ни пази отгоре, както го правеше тук долу. Благодаря ти за всичко. Обичам те, татко".