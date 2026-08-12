Левски взе решение за най-старото столично дерби

Двубоят на Славия у дома срещу Левски от петия кръг в Първа лига беше отложен по настояване на „сините“, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от "белия" клуб. Мачът трябваше да се играе на 15 август (събота) от 19:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите.

Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември 2026 година. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което СТК ще вземе решение, пише gol.bg.

Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като във вторник (11-и август) постигна втора победа над казахстанския Кайрат (Алмати). И на 18-и и 26-и ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК (Атина) за място в турнира на най-силните отбори в Европа.