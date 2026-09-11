Всичко по темата Лионел Меси

Меси побесня и беше глобен
Заради удар срещу противник
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Заради удар срещу противник
За първи път публично сподели емоциите си
Това ли е краят на неговатга кариера
Спекулацията е пусната от аржентинските медии
Звездата на Интер Маями е получил контузия в мача срещу Филаделфия
Ще играе ли на Мондиала легендарният футболист
Реакцията в Аржентина е с невиждани размери