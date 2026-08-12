Кристияно Роналдо с емоционални думи към Меси

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо изрази подкрепа за нападателя на Интер Маями Лионел Меси, който преди това публикува съобщение относно смъртта на баща си.

"Прегръдки за теб и твоите близки в тези трудни моменти, Лео. Много сили за теб", написа Роналдо в секцията за коментари под публикацията на Меси в социалните мрежи.

Бащата на Меси почина на 8 август 2026 г. на 68-годишна възраст. Той се е борил с болест дълго време, но точният характер на заболяването не е уточнен.

Това лято Меси стигна до финала на Световното първенство през 2026 г. като част от националния отбор на Аржентина.