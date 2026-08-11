Вяра

Църквата ни зове: Да се помолим всички за митрополит Йосиф

Обнадеждаващите новини идват от болницата в Ню Йорк

Църквата ни зове: Да се помолим всички за митрополит Йосиф
11 авг 26 | 21:04
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Божана Войнишка

Здравословното състояние на Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф се подобрява стабилно и прогнозите на лекарите са изключително позитивни. В официално изявление от Канцеларията на Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия съобщиха, че възстановяването на архиерея протича нормално и се очаква много скоро той да напусне болничното заведение.

Благодарност за съпричастността и силата на молитвата

Епархийското ръководство сподели, че поддържа постоянен контакт с митрополит Йосиф и следи отблизо медицинските грижи, които му се оказват на място. От канцеларията изразиха своята най-дълбока и искрена благодарност към всички духовници, клирици и благочестиви миряни, които в тези изпълнени с тревога дни не спряха да изпращат своите топли послания, да проявяват загриженост и да отправят молитви за здравето на своя духовен пастир.

Закрила в трудния момент

Представителите на епархията отправиха специални думи на хвала и признателност към Всемилостивия Бог и Пресвета Богородица, задето са запазили обичания архипастир в моменти на сериозно изпитание и са го предпазили от много по-тежки физически последствия и усложнения.

В края на своето официално изявление от Канцеларията на епархията отправят призив към цялото духовенство и верния Божи народ в пределите на епархията зад Океана да продължат със същата духовна ревност своите молитви. Общата надежда е, че силата на съборната молитва ще донесе бързо, пълно и безпроблемно възстановяване на Негово Високопреосвещенство, за да може той скоро да се завърне към своите благодатни архипастирски задължения.

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Автор Божана Войнишка

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2 Коментара
Антирелигиозен
преди 4 часа

ПРАВОСЛАВНИТЕ ПОПОВЕ- ВЪН ! ДОЛУ ХРИСТИЯНСКАТА ЛЪЖА ! ШИЗОФРЕНИЦИ И ОЛИГХОФРЕНИ БЕЗПОДОБНИ ! АНАТЕМА НА РЕЛИГИЯТА ! ВСИЧКИ СА ИЗЧАДИЯ .

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Анти
преди 4 часа

ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ОСКУБЯТ БРАДИТЕ КОСЪМ ПО КОСЪМ НА ВСИЧКИ ТИЯ ХРИСТИЯНСКИ МАЛОУМНИЦИ ! АНАТЕМА !

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