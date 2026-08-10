Драма с парите. Властта съсече възела

Жестока секира удари доходите на най-бедните българи, след като кабинетът „Радев“ предприе тотален обрат с минималната работна заплата (МРЗ). С приетия бюджет сумата за най-ниското възнаграждение у нас остава твърдо закована на 620,20 евро. Истинският шок за работещите обаче дойде от решението на властта да премахне досегашния механизъм, който гарантираше автоматично увеличение на МРЗ спрямо ръста на средната заплата в страната.

Социалният министър няма да остави нещата така

Социалният министър Наталия Ефремова успокои духовете с обещанието, че правителството трескаво разработва изцяло нова формула за образуване на доходите, която трябва да влезе в сила от 1 януари. „Вярвам, че от 1 януари минималната заплата няма да е 620,20 евро“, обяви министър Ефремова. Тя подчерта, че темата се дискутира със синдикати и работодатели повече от 3 години, но вече е дошъл критичният момент възелът най-после да бъде разсечен.

Нови правила за парите

Бъдещата формула за изчисляване на минималното възнаграждение вече няма да разчита на едностранни автоматични сметки, а ще отчита сложни икономически и социални параметри. На масата на преговорите се поставят критерии като покупателната способност на хората, инфлацията у нас и възможностите за растеж на средните доходи. Социалното министерство е категорично, че новите правила ще стъпят единствено върху официалните и доказани данни на националната статистика. Синдикатите обаче вече са на нокти и плашат с масови протести, тъй като се опасяват, че без автоматичния механизъм доходите на хората ще изостанат фатално от пазарната реалност.

