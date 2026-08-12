Брадли Баркола. Театърът на абсурда на ПСЖ

Преследването на Брадли Баркола от страна на Ливърпул може да навлиза в решителна фаза, което потенциално дава на Арсенал голям шанс да предприеме ход за крилото на Пари Сен Жермен. „Червените“ определиха Баркола като основна опция за заместник на Мохамед Салах, който напусна „Анфийлд“ в посока Трабзонспор това лято.

На фона на днешния мач за Суперкупата на УЕФА между ПСЖ и Астън Вила интересът към французина е още по-голям, тъй като Луис Енрике включи 23-годишното крило в състава си, но остави бъдещето му след мача отворено.

Именно подобни ситуации правят трансферния пазар толкова важен при оценката на отборите и са сред факторите, които следят и анализаторите, когато изготвят футболни прогнози за днес.

Проведени са разговори с ПСЖ, но огромната трансферна сума, искана от френския шампион, продължава да блокира прогреса. Арсенал следи Баркола през целия трансферен прозорец и сега може да излезе на преден план в надпреварата, ако Ливърпул прецени, че сумата е твърде неразумна.

Ливърпул взе важно решение за преследването на Баркола

Според последните информации Ливърпул е готов да се откаже от преследването, тъй като продължава да няма желание да плати исканата от ПСЖ сума. Френският клуб настоява за около 145 милиона паунда за 23-годишния футболист, което оставя сериозна разлика между позициите на двете страни.

Това е особено важно на фона на факта, че Баркола е една от основните цели на Ливърпул след раздялата със Салах. Клубът вече направи сериозни инвестиции в състава за новия сезон, а пристигането на новия мениджър Андони Ираола допълнително увеличава необходимостта от внимателно изграждане на атакуващата линия. Баркола пасва на профила на футболист, способен да играе високо по фланга, да атакува свободните пространства и да създава ситуации в директни един срещу един. Именно това го прави толкова привлекателен вариант, но не означава, че Ливърпул е готов да плати всяка цена.

Тук се намира и същината на проблема. ПСЖ има силна позиция, защото Баркола е млад, вече има значителен опит на най-високо ниво и остава важна част от състава. Парижани нямат задължението да продават на всяка цена, особено след успешния си сезон. От друга страна, исканите 145 милиона паунда поставят трансфера в категорията на сделките, при които купувачът трябва да е абсолютно сигурен, че футболистът ще бъде дългосрочна звезда.

Баркола се завърна в ПСЖ след удължената си почивка след Световното първенство и бе включен в състава на Луис Енрике за Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила. Запитан за бъдещето на крилото в навечерието на мача, Енрике отказа да даде каквито и да било гаранции за това какво ще се случи преди затварянето на трансферния прозорец.

Самият факт, че Баркола е в групата за мача с Астън Вила, не означава, че трансферът е изключен. Напротив, позицията на Енрике оставя ситуацията отворена до последния момент. Ако ПСЖ получи оферта, която отговаря на финансовите му изисквания, клубът може да преразгледа бъдещето на футболиста, но засега няма индикации, че ще свали драстично цената си само за да ускори сделката.

Sky Sports също потвърди преговорите на Ливърпул и посочва, че Баркола е привлечен от перспективата да премине на „Анфийлд“. Въпреки това оценката на ПСЖ от 145 милиона паунда продължава да прави сделката почти невъзможна.

Именно затова евентуалното оттегляне на Ливърпул не трябва да се разглежда като липса на интерес към играча. По-скоро „червените“ изглежда са готови да поставят ясна финансова граница. Ако ПСЖ не отстъпи, Ливърпул може да предпочете да използва наличните си ресурси за други позиции, вместо да превърне Баркола в една от най-скъпите сделки в историята на клуба.

Арсенал има възможност да финализира сделката

Оттеглянето на Ливърпул ясно би засилило позицията на Арсенал, но това не трябва да кара „артилеристите“ просто да платят каквото и да поиска ПСЖ.

Баркола би донесъл скорост, креативност и истинска заплаха при ситуации „един срещу един“ за лявото крило на Микел Артета. ПСЖ също подсили атаката си това лято, което увеличава конкуренцията около Баркола и потенциално прави евентуално негово напускане по-реалистично.

Междувременно Арсенал вече направи първия си ход по крилото, привличайки Христос Цолис от Клуб Брюж за около 34 милиона паунда. Гръцкият национал подписа дългосрочен договор след силен сезон в Белгия, което означава, че „артилеристите“ не са притиснати до стената и Баркола не е единствената им опция за фланговете.

Това обаче не охлажда интереса към французина. Неговият профил е съвсем различен и привличането му би дало на Микел Артета съвсем нови тактически оръжия. Точно затова Арсенал остава в надпреварата, въпреки покупката на Цолис.

Игрите на нерви по оста Париж – Лондон тепърва предстоят. Ако Ливърпул наистина се оттегли, ПСЖ ще се окаже под сериозен натиск. Докато два английски гранда наддават за Баркола, парижани диктуват правилата. Отпадне ли единият обаче, палачинката се обръща. Арсенал може тактически да изчака последните дни на прозореца, за да тества доколко ПСЖ ще омекне за цената.

Настоящите 145 милиона паунда просто не са наред с ума. Арсенал вече похарчи сериозна сума за Цолис и ще извади подобен мегабюджет само ако сделката гарантира трансферен удар. За Артета въпросът не е просто дали Баркола има класа – това е ясно на всички. Рискът е дали една подобна космическа инвестиция няма да върже ръцете на клуба за подсилване на други ключови позиции.

Най-умният ход за лондончани в момента е да изчакат на пусия и да видят дали инатът на Ливърпул няма да свали ПСЖ на земята. Остане ли без други сериозни кандидати, френският шампион ще трябва да избира: дали да задържи играч насила против волята му, или да приеме по-ниска, но реална оферта. Ако се стигне дотам, Арсенал ще удари в точния момент без излишно изхвърляне.

Засега обаче Баркола остава на „Парк де Пренс“, а Ливърпул все още не е затворил напълно вратата. Следващите дни ще бъдат решаващи. С наближаването на крайния срок времето притиска всички. Оттегляне на „червените“ ще прехвърли напрежението върху Арсенал, но и върху ПСЖ, които ще трябва да решат колко дълго могат да блъфират с тази абсурдна цена.