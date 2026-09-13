Астън Вила обяви трансфера на нападател на ПСЖ
Ибрахим Мбайе подписа с английския тим
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Ибрахим Мбайе подписа с английския тим
Сумата на 23-годишното крило е 120 милиона паунда
Сделката за Феран Торес е факт
Цената, която искат сега, не граничи със здравия разум
Мърсисайдци направиха първата си официална оферта за френския национал, но парижани настояват за над 150 милиона евро
23-годишният японски национал Зион Сузуки вече е договорил личните си условия с френския шампион
Основният проблем ще бъде спорът за цената
За да се наслади максимално на световното
Ашраф Хакими коментира шансовете на своите
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Френският президент обяви, че Франция е горда, след като парижани спечелиха Шампионската лига за втори пореден път
Мачът от 19,00 часа днес в Будапеща
За пореден път са шамиони
Французите имат изключителен тим
Битката между двата гранда не е преключила
Реваншът е на 6 май на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен
Страда за Олимпик Марсилия, но ще вика за парижани
Загубата най-вероятно ще коства мениджърското място на Арне Слот