Според L'Équipe, Пари Сен Жермен е финализирал споразумение с Парма за привличането на вратаря Зайон Сузуки за около 35 милиона евро, включително бонуси. Японският вратар ще подпише петгодишен договор, но се очаква да бъде даден под наем още това лято Планиран е да бъде отдаден под наем в дните след подписването му, вероятно на Ювентус, въпреки че все още не е постигнато споразумение. Очаква се тази седмица да се наблюдава значително ускорение в трансферния бизнес на ПСЖ.
ПСЖ постигна споразумение с Парма за 35 милиона евро за Зайон Сузуки
Японският вратар ще подпише петгодишен договор с парижани, но се очаква веднага да бъде изпратен под наем
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