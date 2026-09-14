Левски ще има най-модерния стадион в югоизточна Европа

Мажоритарният собственик на Левски Атанас Бостанджиев говори след края на Общото събрание на клуба. Той обяви грандиозни и амбициозни цели пред клуба - да бъде шампион на България всяка година и да се бори за победи в Европа. Той добави, че "сините" ще имат един от най-модерните стадиони на Балканите.

"Искам да се обърна към всички фенове и да им благодаря от все сърце за подкрепата и вярата във възможностите на клуба. Това се прави за радостта на всички фенове и приятели. Искам да поканя моите колеги Клаудио и Еду в Борда на директорите. Целта е една - да направим Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път. Да се борим достойно за победи всяка година в УЕФА. Това е амбициозна цел, но съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като експертиза и фенове база тази цел да стане реалност. Това няма да е процес, който ще трае един ден или един месец. Това ще е процес, в който клубът ще гради и ще се подобрява. Задачата е да направим уникална структура, уникален отбор и да защитим историята, която има. Това става с много работа и правилните експерти. Трябва да устоявам на трудните моменти. Със сигурност такива ще има. Призовавам цялата фенове база да има търпение. Ще направим всичко по силите си тази цел да стане реалност.

Днес ще представим и първия стадий в инвестицията на клуба в стадиона. Аз съм много развълнуван от това, че най-накрая Левски ще има стадион и база, който ще бъде един от най-модерните стадиони на Балканите. Ще вдигнем нивото на спорта в България на европейско ниво, както заслужаваме всички ние тук", каза Бостанджиев.

"В момента завършваме идейния проект и започва да се прави детайлен проект. Оценката ще я имаме, когато стане това. Надяваме се това да стане до 2-3 месеца. Имаме пълната готовност да подкрепим бюджета на стадиона. Готови сме за това", добави той.

"Бюджетът на клуба беше 15 млн. евро през миналата година. През тази година бюджетът е между 25 и 28 млн. евро. Сега правим точен разчет. Виждате разтежа от миналата до тази година е доста голям. В тези суми трябва да се реализира инвестицията по дисциплиниран начин", разкри Бостанджиев.

Новият стадион на Левски ще разполага с около 28 хиляди седящи места за футболни мачове, както и 38 700 за музикални концерти, каза арх. Цветан Петров от фирмата "ИПА Архитекти". Той заяви, че строителството трябва да започне през юни 2027 и след края му стадион "Георги Аспарухов" ще се превърне в емблематично място в София.

"Новите собственици на Левски искат най-модерния стадион, защото Левски го заслужава. Първият значим документ е факт - визата за проектиране е издадена. В момента се съгласува с другите институции и благодаря на всички институции, защото срещаме страхотна подкрепа и нещата вървят с добро темпо", заяви арх. Цветан Петров.

"Целта е ясна - искаме да започнем строителство юни 2027. Правим всичко възможно да постигнем това. Такъв проект не се прави сам и затова поканихме като наш партньор и консултант немската компания sbp, която има невероятен опит в спортни съоръжения по цял свят. Те са и строители на Олимпийския стадион в Мюнхен, съоръженията на Тотнъм, "Бернабеу"... Опитваме с тяхна помощ да направим процеса предвидим, а експлоатацията - дълга", добави той.

"С помощта на клуба са осъществени контакти с УЕФА и координация по всички точки. Предстоят и срещи, за да установим техните изисквания ясно, за да може фундаментът да бъде здрав. Правим най-модерния стадион в югоизточната част на Европа и тук най-важно е изживяването. Не искаме стадион за 20 мача, а за 365 дни в годината. Искаме да можем да задържим хората на съоръжението във всеки ден от седмицата. Ще има не само мачове, а и ежедневно изживяване. Искаме стадион, който служи на града и на феновете за много години напред", продължи той.

"Имаме три разработени сценария - за ден на мач, за събитие и за всеки ден. Ще има изживявания за семействата и разчитаме те да идват следобеда преди мача и през уикенда. Ще има музей, фен-шоп, ресторанти... Ще има постоянно работеща инфраструктура и различни активности", каза още Петров.

"Има и няколко числа, които искаме да споменем, за да покажем комфортна. Ще има над 150 линейни метра зони за обслужване, 300 санитарни прибори, 48 турникета, много места за паркиране и страхотен достъп до метрото. Сектор "А" е сърцето на стадиона. Тук нещата придобиват вече завършен вид и предстои координация с УЕФА, за да влезем в детайл с интериора. Залата за събития е с площ от над 1250 кв. метра и дава място не само за футболни събития. Можем да бъдем домакини на корпоративни събития, празненства и всякакъв вид ентъртейнмънт", добави Петров.

"Темата, която вълнува всички - по настояване на клуба направихме всичко възможно да увеличим капацитета на максимум. Стадионът дава възможност за около 28 хиляди места и смятаме, че това отговаря на интереса, голямото желание и ентусиазма от "синьото" лято, както го наричаме. Капацитетът при концерт е 38 700, така че и това е нещо уникално и дава база за други събития", каза още той.

Очаква се строителството да продължи малко над две години, а стадионът се очаква да има възможност за бъдещо разширяване.