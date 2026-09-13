Оксер възкръсна, Париж и Лион изпуснаха върха

Оксер най-после сложи край на кошмарното си начало във френската Лига 1. След три поредни поражения тимът победи Ница с 1:0 и взе първите си точки за сезона, а герой стана Камерън Арчър с победен гол четвърт час преди края. В същото време ФК Париж и Олимпик Лион пропуснаха великолепна възможност да се изкачат на върха, след като завършиха 0:0 и останаха с по 8 точки. Монако и Рен продължават да водят с по 10.

Арчър сложи край на мъките на Оксер

Оксер влезе в четвъртия кръг притиснат до стената - три загуби, нула точки и усещане, че сезонът може много бързо да се превърне в битка за оцеляване. Срещу Ница домакините отново трябваше да страдат, защото гостите държаха повече топката и създадоха опасности, но този път Оксер дочака своя момент. В 74-ата минута Камерън Арчър нанесе удара, който промени вечерта и донесе първата победа на отбора.

Успехът изкачи Оксер до 13-ото място с 3 точки и даде огромна глътка въздух след тежкия старт. За Ница поражението е още по-болезнено, защото тимът остана без победа и се свлече на дъното на класирането. Само един гол раздели двата отбора, но последствията от него са огромни - Оксер получи живот, а Ница се озова под сериозно напрежение.

Париж натискаше, Лион оцеля

На „Жан Буен“ ФК Париж и Олимпик Лион знаеха какъв е залогът - победа можеше да ги изстреля до самия връх. Вместо това двата отбора се блокираха взаимно и завършиха 0:0, като столичани бяха по-активни и създадоха по-чистите положения. Лука Колеошо беше особено близо до гол малко след почивката, а вратарят на Лион Доминик Грейф трябваше да се намесва решително срещу Илан Кебал и Максим Лопес.

На трибуните беше селекционерът на Италия Роберто Манчини, който следеше внимателно изявите на италианците в състава на домакините Лука Колеошо и Диего Копола. Париж имаше инициативата, но така и не намери точния удар, а Лион показа достатъчно устойчивост, за да си тръгне с точка. В крайна сметка и двата тима останаха с по 8 точки и изпуснаха шанс да се изравнят с Монако и Рен.

Тулуза възкръсна от 0:2

Истинската драма на вечерта беше в Лориен. Домакините изглеждаха готови за убедителна победа, след като поведоха с 2:0 още преди почивката. Ибрахима Балде и Ноа Мбамба се разписаха, а Панос Кацерис асистира и за двете попадения, превръщайки се в големия архитект на силното първо полувреме на Лориен.

Тулуза обаче отказа да се предаде. След почивката гостите вдигнаха темпото и постепенно върнаха напрежението в мача. Резервите Каспер Тангстед и Томас Йоргенсен отбелязаха головете за 2:2 и измъкнаха точка от мач, който на почивката изглеждаше почти загубен.

Гредата спря Льо Авър

Без голове завърши и двубоят между Льо Авър и Анже. Домакините бяха най-близо до победата в края на първата част, когато Сота Накамура разтресе гредата, но топката отказа да влезе. След почивката двата отбора така и не намериха начин да разбият защитите и срещата приключи 0:0.

Така съботната вечер във Франция донесе всичко - първа победа, пропуснати шансове за върха, спасение от два гола пасив и много нерви. Най-щастлив безспорно е Оксер, който най-после счупи прокобата от началото на сезона, докато Париж и Лион ще съжаляват, че не използваха възможността да се намесят още по-сериозно в битката за първото място.

В класирането Монако води с 10 точки пред Рен, който също има 10, но е с по-лоша голова разлика. ФК Париж и Олимпик Лион са с по 8, Лил и Страсбург имат по 7, а Брест и Лориен са с по 5 точки.