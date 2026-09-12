Брест удари Льо Авър и записа първата си победа
Камори Думбия вкара два пъти, а гостите използваха численото си предимство след червения картон на Жуниор Мванга
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Камори Думбия вкара два пъти, а гостите използваха численото си предимство след червения картон на Жуниор Мванга
23-годишният японски национал Зион Сузуки вече е договорил личните си условия с френския шампион
Кан-ин Ли, Жоао Невеш и Баркола донесоха рутинна победа над Льо Авър
Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона
Каква е причината?
Парижани паднаха с 1:2 при гостуването на Олимпик Лион
Лил продължава със силното си представяне в Лига 1
Бомбичка спря мача за 38 минути
Може да дебютира още днес
Полицията не може да гарантира безопасността на феновете
"Пари Сен Жермен" стартира с победа защитата на титлата си във френската Лига 1. Снощи съставът на Лоран Блан записа успех с 1:0 като гост над "Лил"....
Париж. Избраха нападателя на Пари Сен Жермен Златан Ибрахимович за играч на сезона в Лига 1. Това се случва за втора поредна година. 32-годишният фут...
Монако. Димитър Бербатов попадна в идеалния отбор на Лига 1 за 28-ия кръг. Класацията е на списание "RMC". Българският нападател на Монако се нарежда...
Лил. Лил нанесе първа загуба на Монако от началото на сезона в Лига 1. На "Лил Метропол" домакините спечелиха с 2:0 и така изместиха тима от Княжество...