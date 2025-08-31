Спорт

ПСЖ бие наред! Уникален резултат

Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона

Източник: Клубен сайт на Пари Сен Жерман

31 авг 25 | 8:33
160
Иван Ангелов

Шампионът на Франция Пари Сен Жермен спечели убедително с 6:3

при гостуването на Тулуза в мач от третия кръг на френската Лига 1.  

Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона

и тимът на Луис Енрике е едноличен лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки.  

ПСЖ стартира ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.  

До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза. 

През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута. 

Тулуза се спаси донякъде от унижението

и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6. 

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция: 

Лориен-Лил - 1:7 

Нант-Оксер - 1:0

Тулуза-ПСЖ - 3:6

В неделя: 

Анже-Рен 

Льо Авър-Ница 

Монако-Страсбург 

ФК Париж-Мец 

Лион-Марсилия  

От петък:

Ланс-Брест - 3:1 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай