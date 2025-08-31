ПСЖ бие наред! Уникален резултат

Шампионът на Франция Пари Сен Жермен спечели убедително с 6:3

при гостуването на Тулуза в мач от третия кръг на френската Лига 1.

Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона

и тимът на Луис Енрике е едноличен лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки.

ПСЖ стартира ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.

До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза.

През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута.

Тулуза се спаси донякъде от унижението

и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:

Лориен-Лил - 1:7

Нант-Оксер - 1:0

Тулуза-ПСЖ - 3:6

В неделя:

Анже-Рен

Льо Авър-Ница

Монако-Страсбург

ФК Париж-Мец

Лион-Марсилия

От петък:

Ланс-Брест - 3:1

