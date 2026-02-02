Венци Стефанов сяда на детектор на лъжата

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов призова финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов, двамата да застанат на детектор на лъжата, за да бъде изяснен казуса отпреди няколко месеца. Тогава босът на белите оповести, че емисари на канарчетата са се опитали да "хванат" негови играчи за мача между двата отбора.

„Господин Филипов ме съди за 20 000 лева за обида. Бил съм го обидил, че съм казал, че негов човек се е обаждал на мой футболист. Всичко това е документирано от полицията, не ме притеснява, макар да ме съди в Пловдив, можеше и в Марково, ако иска. Аз му предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата. МВР е достатъчно компетентно и там да се види кой прав, кой крив. Може и вие да присъствате”, сподели Стефанов.

“Ако е мъж, носи панталони, не такива съдии-мъдии, ще го местим… на детектор на лъжата! Право куме в очи. Това предлагам. Нека пред вас да каже съгласен ли е, или не”, добави той.

“Няма смисъл да разговарям. Веднъж се чух с него по телефона. Аз вярвам 100% на човека, който дойде. Оказа се, че момчето казва истината”, продължи босът на Славия.

“Аз изключвам този човек. За мен е толкова далеч от футбола, колкото съм аз от Марс. На другите хора, които издържат футболните клубове, им е ясно, че дали ще си втори, трети или пети, е без значение.”

“Важното е според мен да можеш да създадеш футболисти, които да са конкурентноспособни и да намират място в националните гарнитури, да трансферираш някой играч навън и да вдигнеш нивото му или клубове като Лудогорец, ЦСКА, Левски също включвам, ЦСКА 1948, които могат да се борят за първото място и дай Боже за един по-дълъг престой в европейските турнири”, каза още Венцеслав Стефанов.

