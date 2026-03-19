Суперкомпютърът нареди Шампионската лига

Суперкомпютърът на статистическия гигант Opta определя Арсенал като почти сигурен полуфиналист с внушителните 78,71% вероятност.

"Артилеристите" не само имат над 50% шанс за финал, но и водят класацията за потенциален носител на трофея с 29%. Преди това обаче лидерът в Англия ще трябва да преодолее португалския Спортинг Лисабон на четвъртфиналите.

Междувременно Барселона влиза с по-добри изходни позиции (66,47%) в изцяло испанския сблъсък срещу Атлетико Мадрид. Прогнозите за двойките Байерн Мюнхен - Реал Мадрид и ПСЖ - Ливърпул са по-изравнени, като баварците и парижаните имат леко предимство от 55% за класиране напред.

Любопитно е, че въпреки елиминирането на Манчестър Сити, Реал Мадрид остава подценен от алгоритмите с едва 21,29% шанс за полуфинал. Тотален аутсайдер в турнира е Спортинг с едва 3% вероятност за краен триумф.

