Суперкомпютърът нареди Шампионската лига
Кои са фаворитите от осемте големи
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Кои са фаворитите от осемте големи
Ще защити ли Лудогорец отново титлата тси
Едва ли ще има много съгласни с прогнозата
Прогнозите на Opta са най-близо до реалността
18 процента е шанса за Франция, 1 % повече е за "трите лъва"
Осем отбора останаха в надпреварата за най-престижния трофей в клубния футбол
Някои смятат, че „Колос“ е първият цифров компютър в историята
Кабинетът отпусна над 8 млн. лв.
Ще улесни работата им
Как ще се развие битката за титлата на Острова
Апокалипсисът ще започне с обезлюдяването на огромни територии
Оставиха Манчестър Юн вън от борбата за титлата
Според машината Арсенал ще се спаси от изпадане
Икономическият министър провери изграждането на сградата на суперкомпютъра на ЕС
Системата ще разполага с повече от 4,4 петафлопса и ще се намира в София Тех Парк
Инвестицията е за 1,6 милиарда долара
Инвестицията на ЕС е в размер на 840 милиона евро, обяви Мария Габриел
САЩ ще инвестират 200 млн. долара в създаването на най-бързия компютър в света, съобщи ТАСС. "Аврора" ще бъде изработен в национална лаборатория близо...
"Машината" изчислява 640 ТВ данни за милиардна от секундата