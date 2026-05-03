Кошмарен старт в Маями изхвърли Никола Цолов още в първия завой

Никола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями още на първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

Българският лъв направи отлично потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран със 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова.

Състезанието се проведе при изключително тежки условия, като проливният дъжд направи пистата коварна още от първите метри и доведе до серия от инциденти. За Цолов това е сериозен удар в битката му за точки, тъй като уикендът започна с обещаващо темпо.

Българинът обаче демонстрира добра реакция на старта и потенциал, който остава видим въпреки ранното отпадане. Очакванията са той да се върне още по-силен в следващите стартове, където ще търси реванш за неуспеха в Маями.

