Болезнен удар за Никола Цолов в Мадрид
Българинът отпадна след нажежена битка със съотборника си Ноел Леон и загуби ценни точки
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Българинът отпадна след нажежена битка със съотборника си Ноел Леон и загуби ценни точки
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