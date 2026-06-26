Турция си тръгва с гръм от Мондиала

Турция записа първата си победа на Мондиал 2026, след като вкара в последната секунда за 3:2 срещу САЩ в Лос Анджелис, но драматичният успех не промени съдбата на отбора. Американците вече бяха си осигурили първото място в група D и участието в елиминациите, докато турците бяха извън сметките още преди началото на двубоя.

В другия мач Австралия и Парагвай завършиха 0:0 в Санта Клара - резултат, който прати австралийците напред от втора позиция и остави парагвайците с големи надежди като един от най-силните трети отбори.

Така групата приключи със САЩ начело със 6 точки, Австралия с 4, Парагвай също с 4 и Турция с 3.

Пет гола и един последен турски вик

САЩ започнаха мача агресивно и поведоха още в 3-ата минута. Остин Тръсти бе оставен непокрит и прати топката във вратата на турския тим, а това попадение се оказа и историческо за турнира - според Ройтерс то бе гол номер 173 на Мондиал 2026 и счупи рекорда за най-много попадения на едно световно първенство.

Турция обаче не се срина, а отговори със скорост и характер. В 10-ата минута Арда Гюлер изравни, след като младата звезда на Реал Мадрид поведе атаката на отбора, който играеше вече само за честта си.

В 31-ата минута обратът бе пълен. Оркун Кьокчю нанесе втория удар по домакините и прати Турция на почивка с преднина, която върна живота в агитката, но не и надеждата за класиране.

Пулишич влезе, но Айхан каза последната дума

САЩ реагираха веднага след почивката. Себастиан Берхалтер изравни за 2:2 и върна натиска към турската врата, а появата на Кристиан Пулишич допълнително вдигна темпото на домакините. Ройтерс съобщи преди мача, че селекционерът Маурисио Почетино е оставил Пулишич на пейката и е направил сериозни промени в състава, след като американците вече бяха спечелили групата.

Американците търсеха победата, въпреки че тя не им бе нужна за класирането. Почетино бе решил да не рискува няколко футболисти с жълти картони, сред които Тайлър Адамс, Антони Робинсън, Крис Ричардс и Фоларин Балогун, но настояваше избраните играчи да покажат глад за победа.

Последният удар обаче бе турски. В добавеното време Арда Гюлер отново бе в центъра на атаката, а Каан Айхан от Галатасарай завърши акцията и донесе 3:2 за Турция. Това бе победа без билет напред, но със заряд, който поне спаси достойнството на отбор, дошъл на първото си световно първенство от 24 години насам.

0:0, което свърши работа

Докато в Лос Анджелис падаха голове, в Санта Клара Парагвай и Австралия изиграха мач без попадения и без излишен риск. Равенството бе напълно достатъчно за Австралия, а Парагвай запази реален шанс да продължи като един от осемте най-добри трети отбора.

Снимка: ФИФА

Ройтерс отбеляза още преди двубоя, че Австралия се нуждае само от равенство, за да стигне елиминациите, докато Парагвай би имал по-сложна сметка при липса на победа. При такъв сценарий и двата отбора можеха да предпочетат прагматизма пред пълното отваряне на мача.

Австралия бе направила сериозни промени в състава си, като върна Нестори Иранкунда сред титулярите. Парагвай пък бе без наказания Мигел Алмирон, което допълнително ограничи атакуващата му острота.

Групата приключи, напрежението остава

САЩ печелят група D със 6 точки и въпреки поражението продължават към елиминациите от най-добрата позиция. Австралия завършва втора с 4 точки и също минава напред, след като постигна най-важното - да не загуби решаващия мач.

Парагвай остава трети също с 4 точки и с голям шанс да продължи в разширения формат на турнира. Южноамериканците спасиха кампанията си след тежкия старт срещу САЩ, а победата им с 1:0 над Турция в предишния кръг се оказа ключова за цялата група. Тогава Ройтерс отчете, че Парагвай е играл цяло полувреме с човек по-малко, но е издържал на 32 турски удара без да допусне гол.

Турция си тръгва последна, но не и без последна дума. Отборът на Винченцо Монтела плати висока цена за нулевата си ефективност в първите два мача, а късната победа срещу домакините дойде твърде късно, за да обърне турнира.

Горчива победа, която ще боли дълго

Турският успех срещу САЩ е от онези победи, които се помнят и едновременно тежат. Той показа, че в отбора има талант, характер и играчи за големи моменти, но също така напомни, че на световно първенство закъснялата реакция не прощава. Американците пък получиха навременен шамар преди елиминациите - групата е спечелена, но спокойствието вече не изглежда толкова сигурно.

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