Три континента поискаха да свалят Джани Инфантино

Европейската футболна асоциация (УЕФА), Конфедерацията на футбола в Северна, Централна Америка и страните от Карибския басейн (КОНКАКАФ) и Азиатската футболна конфедерация (АФК) призоваха за провеждане на независима проверка на президента на ФИФА Джани Инфантино, който предложи да се продадат част от правата на Световното първенство на честни инвеститори. Това се съобщава в открито писмо на трите организации, което бе публикувано на сайта на УЕФА и е цитирано от ТАСС.

ФИФА се отказа от проекта за продажба на дяловете от Мондиала заради вълната от критики по целия свят, като ръководството на централата се събра на кризисна среща в Мароко с участието на Инфантино и членовете на ръководния орган. След нея вицепрезидентите на ФИФА подкрепиха президента, а от организацията обявиха желанието си да си възстановят репутацията след неудачния проект. От асоциацията разпространиха писма до всички членове, в които признават грешките си.

"Футболът е велика обща страст, която не принадлежи на един човек или едно учреждение. Тя принадлежи на играчите, феновете, клубовете, асоциациите, на които се разчита да работят за нейното бъдеще", се казва в част от него. Организациите обаче призоваха за проверка на действията на Инфантино, припомняйки, че ФИФА не бива да играе никаква роля в този процес. "В неотдавнашното писмо ФИФА с вицепрезидентите си и 211 асоциации-членове признаха, че в процеса са допуснати грешки. В него обаче не признаха, че самото предложение е неправилно и не се признава, че опитът да се продадат дялове за участие в Световното първенство по футбол е грубо недоразумение - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието към самите институции, на които служи ФИФА", се казва в писмото, което настоява за пълна проверка на независима трета страна, а не на самата ФИФА, персонала им или друга заинтересована страна във футбола.

Джани Инфантино имаше план да създаде компания, която да контролира провеждането на мъжките и женските турнира на асоциацията. Според него това би допринесло за развитието на футбола в целия свят, като от асоциацията заявиха, че тази идея може да привлече инвестиции в размера на 4,2 милиарда долара. Идеята бе критикувана от всички посоки, а журналистът Ромен Молина дори съобщи за предстояща оставка на Инфантино, който е загубил доверие вътре в организацията.

От УЕФА дори обявиха намерението си да бойкотират всички турнири под егидата на ФИФА, а след това и свалиха доверието си към президента на световния футбол. Дори обявиха, че ще инициират вот на недоверие, ако Инфантино откаже доброволно да напусне поста си. От 55 члена на УЕФА кандидатурата му се поддържаше от 52 участника - всички, с изключение на Германия, Румъния и Норвегия. Но вече от швейцареца се отказаха последователно Уелс, Сърбия и Швеция, а президентът на Футболната асоциация на Йордания Али лин Ал-Хюсейн обвини Инфантино в шантаж и желание да запази поста си.

Джани Инфантино бе избран за президент на ФИФА през февруари 2016 година. След това два пъти е бил преизбиран, без да има конкуренция. Следващите президентски избори ще се състоят през месец март 2027 година в Мароко. Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново.