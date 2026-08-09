Голям проблем за пробива на Никола Цолов във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV Алекс Джейкс посочи петимата пилоти от младежките шампионати, които според него трябва да бъдат държани под око, тъй като имат реален шанс да достигнат до Формула 1 в близко бъдеще.

Разбира се, в този списък попадна и Никола Цолов. Българският пилот прави впечатляващ сезон във Формула 2 и в момента е лидер в генералното класиране, записвайки шест победи в първите девет кръга. Според Джейкс с представянето си на пистата Цолов напълно си заслужава промоцията в кралската категория, но посочи един основен фактор, който играе срещу него – таймингът.

„Някои пилоти просто разцъфват с повече сцепление и мощност. Никола Цолов е един от тях – започна своя анализ Джейкс. – Той безспорно беше бърз, но непостоянен във Формула 3 в продължение на три сезона, но българският пилот се чувства комфортно във Формула 2 още от началото. Цолов спечели основното състезание в Мелбърн, преди да триумфира в Монако и да запише впечатляващите три победи за седем дни на „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“.

„Всичко това е постигнато със същия отбор на Кампос, който изведе Исак Хаджар до второто място през 2024 година и стори същото с Арвид Линдблад през 2025-а. Ако гледаме само неговото каране, Цолов ще е на полпозишън за промоция, но таймингът работи срещу него.

„Ред Бул тъкмо привлече Гуен Лагру, който ръководеше развитието на пилотите в Мерцедес и именно той е отговорен за младежките кариери на Андреа Кими Антонели, Джордж Ръсел, Естебан Окон и Фредерик Вести. При старото ръководство на Ред Бул е много вероятно Цолов да беше промотиран през 2027 година. Лагру най-вероятно ще изчака няколко месеца да се адаптира, преди да прави големи промени, което може да остави пилотския състав на Рейсинг Булс (Линдблад и Лиам Лоусън) непроменен, а Цолов да остане като резерва“, завърши Джейкс, пише "Гонг".

Освен българския състезател, коментаторът на F1 TV постави в списъка си още Рафаел Камара, Леонардо Форнароли, Уго Угочукву и Фреди Слейтър. Действащият шампион във Формула 2 Форнароли в момента е резервен пилот на Макларън, докато Угочукву и Слейтър водят оспорвана битка за титлата във Формула 3.