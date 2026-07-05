Ферари празнува в червено. Льоклер и Хамилтън качиха Скудерията на подиума

Шарл Льоклер спечели първата си победа във Формула 1 от почти две години насам, след като триумфира в драматичната Голяма награда на Великобритания на „Силвърстоун“. Пилотът на Ферари се възползва от механичния кошмар на Андреа Кими Антонели, който изглеждаше готов да атакува победата, преди повреда в окачването да съсипе състезанието му.

Джордж Ръсел изведе Мерцедес до второто място, а Люис Хамилтън донесе двоен подиум за Ферари на пистата, на която е рекордьор по победи. Финалът дойде зад колата за сигурност след късна катастрофа на Макс Верстапен, но това не отне емоцията от голямото завръщане на Льоклер.

Льоклер тръгна като човек, който няма да чака повече

Кими Антонели направи неочаквано слаб старт и още на правата загуби позиции от болидите на Ферари. Льоклер защити началната си позиция и поведе пред Хамилтън, докато италианският пилот на Мерцедес се озова трети. Зад тях Джордж Ръсел удържа свирепите атаки на двата болида на Ред Бул и запази Мерцедес в играта.

Ландо Норис остана седми, а съотборникът му Оскар Пиастри беше ударен от гумата на Лиъм Лоусън още във втората обиколка. Счупеното предно крило го принуди да влезе рано в бокса и го извади от нормалния ритъм на състезанието.

Преднината на Льоклер мина две секунди до седмата обиколка. За Хамилтън обаче проблемите тепърва започваха. Деветкратният победител на „Силвърстоун“ беше наказан с пет секунди за движение преди светофара, а в 11-ата обиколка беше изпреварен от Антонели и се смъкна до третото място.

Антонели се върна за атака, но съдбата го удари

След спиранията в бокса класирането се разбърка. Антонели остана дълго на пистата със среднотвърдите гуми и изчака до края на 36-ата обиколка. Когато се върна, беше втори, със 7.7 секунди зад Льоклер, и тогава започна истинската битка за победата.

Младият пилот на Мерцедес веднага показа темпо. Той записа най-бърза обиколка и до 39-ата намали разликата до пет секунди. Изглеждаше, че финалът ще бъде директен сблъсък между Льоклер и Антонели - опитът срещу младостта, Ферари срещу Мерцедес, гладът за завръщане срещу устрема на лидера в шампионата.

Само три обиколки по-късно всичко рухна за Антонели. Повреда в окачването го принуди да направи два бокса, изпрати го в подножието на десетката, а последвало наказание окончателно го извади от точките. От пилот, който гонеше победата, той се превърна в най-големия губещ на деня.

Ферари усети кръвта

Проблемите на Антонели оставиха Льоклер сам на върха. Монегаскът летеше към първата си победа от 20 октомври 2024 г. и всяка обиколка го приближаваше към момент, който във Ферари чакаха болезнено дълго. Зад него битката за подиума също не беше приключила, защото Хамилтън и Макс Верстапен влязоха в напрегната борба, а нидерландецът имаше по-нови гуми след втори бокс зад автомобил на сигурността.

Пет обиколки преди края Верстапен катастрофира и на пистата отново излезе кола за сигурност. Ферари реагира веднага. Льоклер и Хамилтън минаха през бокса, като Льоклер запази първото място, а Хамилтън се върна зад Ръсел с надежда за атака с нови гуми.

Тази атака така и не дойде. Първоначално рейс контролът обяви свободна последна обиколка, но автомобилът за сигурност не се прибра. Така Льоклер пресече финала първи, без последна битка на пистата, но с победа, която тежи много повече от начина, по който завърши.

Подиумът, който Ферари чакаше

Льоклер завърши първи, Ръсел остана втори, а Хамилтън взе третото място и оформи двоен подиум за Ферари. За британската публика това беше странна емоция - Хамилтън отново беше на подиума у дома, но този път в червено, а не с Мерцедес. Ландо Норис, шампионът и миналогодишен победител на „Силвърстоун“, остана четвърти.

За Антонели денят беше жесток. Той завърши на 16-а позиция и остана със 179 точки в генералното класиране. Ръсел вече има 154 точки въпреки тежкия уикенд, а Хамилтън е трети със 147.

Тази Голяма награда на Великобритания беше всичко, което Формула 1 може да даде в една неделя - надежда, срив, наказания, катастрофа, кола за сигурност и победа, която прилича на възкресение. Льоклер не просто спечели състезание. Той си върна усещането, че може да бъде там, където Ферари винаги иска да го вижда - най-отпред, под светлините, с тежестта на червената история зад себе си.

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