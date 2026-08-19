Треньорът на ОФИ Крит даде прогноза за мачовете с ЦСКА

Треньорът на ОФИ (Крит) Христос Контис даде пресконференция ден преди домакинството на ЦСКА в плейофите на Лига Европа. Гръцкият наставник определи българите като фаворит, най-вече предвид богатата история на клуба в международните турнири и европейското ДНК, което столичани притежават.

ОФИ има само един официален мач от началото на сезона, в който спечлеи Суперкупата на Гърция благодарение на победа срещу съперник на "Левски" в Шампионска лига - АЕК (Атина).

Мачът в Ираклион е от 21:00 часа българско време утре вечер.

"Искам да кажа, че ЦСКА е отбор с голяма европейска история, има европейско ДНК. Изпитваме пълен респект към тях и трябва да приемем, че излизайки на терена, те са фаворит по отношение на динамика и опит. От друга страна, ние също сме отбор с европейска история и уважавайки съперника, искаме да напишем нови европейски страници. ОФИ е клуб, който жадува за успехи, играчите също са жадни за тях. Сигурен съм, че ни предстоят два вълнуващи мача, които ще се решат от детайлите и от динамиката, която всеки отбор ще покаже. Домакинският фактор със сигурност ще изиграе своята роля. Вярвам, че утре и ние ще имаме пълен стадион. След като гледах ЦСКА на живо, знам, че трябва да сме подготвени. Играем срещу много добър отбор, но и ние имаме своите решения", заяви той.

Също така изрази мнение, че първите мачове за сезона с трудни, тъй като още няма натрупан ритъм и ОФИ изостава именно в това отношение.

Когато искаме да растем като отбор, трябва да се справяме с всякакви ситуации. За всички нас в клуба, когато един мач с голям емоционален заряд приключи, той остава в миналото. Пред нас стои огромно предизвикателство, което ни изпълва с нетърпение. Това е нещо, което чакахме дълго време. Нагласата ни вече е променена за тези два мача, виждам го всяка седмица на тренировките по жаждата и желанието. Всички в групата виждаме високите цели и искаме винаги да се целим по-нависоко. Пожелавам си да сме добре и да изиграем два силни мача срещу ЦСКА", каза още Контис.