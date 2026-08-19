Левски готви нов ударен трансфер

Левски може да направи нов опит да привлече халфа на Динамо Махачкала Хуссем Мрезиг. Алжирският футболист беше сериозно свързван със „сините“ през лятото, а според информации от Русия възможността той да се озове на „Герена“ отново е актуална.

Причината е, че Динамо все още не успява да намери клуб, готов да плати исканата за Мрезиг сума. Руският тим първоначално се е надявал да получи поне 3 милиона евро за полузащитника, но до момента подобна оферта липсва.

През лятото Левски прояви сериозен интерес към Мрезиг, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за трансферната цена. Впоследствие „сините“ се насочиха към неговия тогавашен съотборник Мехди Мубарик.

Мароканският халф пристигна на „Герена“ и бързо се превърна в една от най-ценните придобивки в състава на Хулио Веласкес.

В Русия обаче твърдят, че ситуацията около Мрезиг може да се промени. Според разпространената в „Телеграм“ информация предложението на Левски от 1,2 милиона евро все още е на масата, пише „Мач Телеграф“.

До момента най-добрата друга оферта за алжиреца е на стойност едва 800 000 евро и е отправена от Балтика. Самият Мрезиг обаче категорично не желае да продължи кариерата си в Калининград.

Авторът на информацията смята, че при така стеклите се обстоятелства ръководството на Динамо Махачкала може да бъде принудено да намали значително финансовите си претенции.

„На масата обаче все още са 1,2 млн. евро, които е предложил Левски. При тази ситуация в Динамо трябва да наведат глави и да приемат тази оферта, защото е ясно, че няма да вземат парите, за които настояват“, се посочва в публикацията.

Така евентуална сделка с Левски отново изглежда като реална възможност, ако от Динамо се откажат от първоначалното си настояване за около 3 милиона евро.

През лятото трансферът на Хуссем Мрезиг в Левски изглеждаше близо до осъществяване. Алжирецът дори позира за снимки заедно с Акрам Бурас, който впоследствие се присъедини към „сините“.

Мрезиг обаче така и не пристигна в София. Той се снима и с Билал Брахими, но в крайна сметка сделката пропадна заради разминаването между Левски и Динамо относно цената на футболиста.

Сега ситуацията може да се окаже значително по-благоприятна за българския клуб, след като руснаците не успяват да намерят купувач, който да се доближи до първоначалните им финансови изисквания.

Евентуалното привличане на Мрезиг би увеличило още повече конкуренцията в средата на терена на Левски. „Сините“ вече подсилиха тази зона с Марко Груич, а се очаква и завръщането в игра на Акрам Бурас.

Около бъдещето на Бурас обаче също има спекулации. Алжирецът е свързван с възможен трансфер, въпреки че от АЕК Атина обявиха, че не са отправяли оферта за него.

Дали Левски действително ще възобнови преговорите за Мрезиг, предстои да стане ясно, но според информацията от Русия офертата на „сините“ за 1,2 милиона евро остава най-сериозната възможност пред Динамо Махачкала.