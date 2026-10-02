Футболната асоциация на Англия се произнесе за Манчестър Сити

Решението на независимата комисия относно финансовите нарушения на Манчестър Сити има "значителни последици за почтеността на играта", смятат от Футболната асоциация на Англия (ФА).



От ръководния орган на футбола на Острова добавиха в изявлението, че "внимателно разглеждаме решението и неговите последици и ще предприемем действия, когато това е уместно". Позицията на ФА идва няколко дни след официалното становище от Висшата лига, че Манчестър Сити е виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правила на първенството между 2009 и 2018 година.

Ръководството на "гражданите" отрича всякаква вина и до днес има право да обжалва решението.



"Тъй като производството между Висшата лига и футболния клуб Манчестър Сити все още продължава, на този етап не възнамеряваме да правим допълнителни коментари. Въпреки това ще продължим да следим отблизо развитието на ситуацията", допълниха от ФА, предава БНР.

Сред разкритията на независимата комисия е, че от манчестърския клуб са използвали "фиктивни договори" с редица комерсиални партньори като част от схема да за прикриване на тайно финансиране на стойност над 830 млн. паунда. От комисията също така са установили, че клубът е използвал "схеми", за да "бъде прикрит действителният размер на определени задължения".

Според Би Би Си, от Сити се очаква да заявят, че ключови спонсорски сделки са били спонсорирани от правителството на Абу Даби, вместо директно от собствениците на клуба. Вицепрезидентът на Обединените арабски емирства шейх Мансур, чиято столица се намира в емирството Абу Даби, е мажоритарен собственик на Сити чрез компанията City Football Group.

В периода, за който важат обвиненията, "гражданите" спечелиха три титли от Висшата лига, една Купа на Футболната асоциация, три Купи на Лигата и един трофей от "Къмюнити Шийлд".