Резерви донесоха важна победа на Челси насред Лондон
Лестър остана с човек по-малко и не удържа равенството
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Лестър остана с човек по-малко и не удържа равенството
Варна. "Черно море" срази втородивизионния "Калиакра" в спаринг с 4:0. Най-запомнящото се в мача бе голът на 15-годишния юноша на варненци Валентин Йо...
Лондон. Футболната асоциация на Англия повдигна обвинение срещу нападателя на Уест Бромич Никола Анелка за проява на расизъм. Французинът направи ант...