Звездата Ерлинг Холанд заведе дело заради русите си коси

Ерлинг Холанд влезе в съдебна битка с авиокомпанията „Норвегиън“ заради необичайна реклама, вдъхновена от една от най-разпознаваемите му черти – русата му коса.

Футболната звезда е завела дело срещу авиопревозвача във връзка с маркетингова кампания по време на тазгодишното Световно първенство, потвърди пред ДПА адвокатът на нападателя.

„Делото се отнася до незаконното използване от страна на „Норвегиън“ на търговските марки на Холанд при маркетинга на самолетни билети по време на Световното първенство“, заяви той.

Не се уточнява коя от компаниите на Холанд е била засегната от кампанията.

Самолет с прическата на Холанд

В центъра на спора е публикация в Instagram, която впоследствие е била изтрита.

Според норвежкия вестник „Верденс Ганг“ авиокомпанията публикувала редактирана снимка на свой самолет, върху който били добавени характерните руси кичури на Холанд – прическата, с която футболистът се появяваше по това време.

Към изображението имало и надпис:

„Никога не сме изглеждали толкова норвежки.“

Именно използването на отличителни елементи, свързвани с футболната звезда, в реклама на самолетни билети е в основата на съдебния спор.

Страните трябва да се срещнат в районния съд в Осло на 9 октомври.

„Норвегиън“: Просто подкрепяхме националния отбор

От авиокомпанията реагираха с недоумение на съдебния иск.

„Както почти цяла Норвегия, ние подкрепяхме националния отбор през лятото – чрез няколко спонтанни публикации, вдъхновени от тенденциите в социалните медии“, заявиха от превозвача.

Компанията допълва, че съжалява, че подкрепата е довела до съдебно дело, но се надява спорът да бъде разрешен чрез диалог.

„Жалко е, че на тези овации беше отговорено със съдебен иск. Въпреки това се надяваме на разумен диалог, за да можем и в бъдеще да продължим да подкрепяме нашите общи спортни герои.“

Холанд беше сред големите звезди на Световното първенство. Нападателят на „Манчестър Сити“ отбеляза седем гола за Норвегия, а „викингите“ достигнаха до четвъртфиналите, където бяха елиминирани от Англия.