Огромни мъки за Ивайла Бакалова. Каза истината

Не ѝ върви на Ивайла Бакалова в риалити формати. Преди 12 години в „Къртицата“ четири дни преди финала тя претърпя тежък инцидент.

По време на мисия, когато участниците бяха изстрелвани с катапулт и се приземяваха върху мрежа, Мис България 2001 получи фрактура на левия крак. Наложи ѝ се да претърпи спешна операция, а тази злополука я лиши от възможността да се бори за голямата награда.

Сега пък участието ѝ във „Фермата“ било под въпрос. Броени дни преди старта на снимките Ивайла е оперирана от апендицит. Продуцентите ѝ предложили, ако не се чувства добре, да не участва в предаването, но тя била наясно колко много сестра ѝ Божидара желае да влезе в риалити шоуто и не се отказала, пише “Филтър”.

Близначките изкараха във „Фермата“ един месец. Дори отидоха на дуел и го спечелиха. Но в крайна сметка избраха да си тръгнат по собствено желание и предложиха на тяхно място да се върнат отпадналите от битката с тях Мая и Бисер.

„Във „Фермата“ бях на болкоуспокояващи инжекции – разкри Ивайла Бакалова в „Тази събота“ по Би Ти Ви, след като напусна риалити шоуто. – Заради операцията не можех да консумирам много неща. Някои от участниците предложиха да получа имунитет, но аз отказах. Не исках да имам каквито и да е привилегии.“

Тъй като болките не отминавали, Ивайла взела решение да си тръгне заедно с Божидара. Но и двете признават, че не съжаляват за престоя си в предаването.

Само два дни след излъчването на епизода с напускането на близначките Ивайла се завърна на модния подиум. Тя дефилира на ревю, което се проведе на необичайно място – на комплекса „Камбаните“, където бе представено впечатляващо авангардно шоу.