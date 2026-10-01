Братът на Даяна разкри за кошмара в кралското семейство

Разкритията на Чарлз Спенсър за живота зад кулисите на британската монархия отново поставиха на дневен ред суровата реалност в кралското семейство. По време на разговор с биографката Тина Браун в Ню Йорк, братът на принцеса Даяна повдигна завесата около тежкия натиск, с който се сблъскват „външните хора“, влизащи в династията чрез брак.

Спенсър подчертава, че интеграцията в монархията е изключително трудна за всеки, който не е израснал в тази среда. Животът в кралския двор изисква много специфичен начин на мислене, а адаптацията към строго регламентирания свят често се оказва непосилна. Натискът и медийният тормоз, на които са подложени съпрузите на кралските особи, според него директно повтарят преживяното от самата Даяна - паралел, който той прави и с днешното отношение на таблоидите към принц Хари и Меган Маркъл.

Най-шокиращото разкритие в новата си книга Swan Song: Diana, My Sister обаче Спенсър свързва с личен разговор с тогавашния принц Чарлз преди погребението на Даяна. В него Чарлз изречел думите: „Бъди спокоен, скоро ще я забравим“.

Когато Бъкингамският дворец реагира с изявление, че скръбта може да замъгли спомените и преценката с годините, Спенсър категорично защити автентичността на спомените си. Той отбелязва, че кралят нито е отрекъл казаното, нито е дал друго обяснение, а опитът думите му да бъдат оправдани с „братска скръб“ е нищо повече от манипулация. С тези откровения Чарлз Спенсър за пореден път показва студената прагматичност на институцията и високата цена, която нейните членове плащат.