Промяна с космическото време до дни! Задава ли се магнитна буря

През по-голямата част от седмицата геомагнитното поле на Земята ще остане спокойно, но към края на периода активността ще започне да се покачва.

РБК-Украйна обяснява какво ще се случи с геомагнитното поле на Земята до 4 октомври и очакват ли се магнитни бури. Според Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA, до 3 октомври геомагнитното поле ще бъде спокойно, като максималният Kp-индекс няма да надвишава 2. За тези дни не се прогнозират магнитни бури.

Ситуацията ще започне да се променя на 4 октомври, когато Kp-индексът ще се повиши до 4. Това показва повишена, активна геомагнитна обстановка, въпреки че все още е под прага за магнитна буря. За да се регистрира магнитна буря от степен G1, индексът трябва да достигне 5. Kp-индексът е показател за смущенията в магнитното поле на Земята и се определя чрез наземни наблюдения на тричасови интервали. Скалата варира от 0 до 9: колкото по-висок е индексът, толкова по-силна е геомагнитната активност.

Магнитната буря започва при Kp 5, което е най-ниската степен (G1) по скалата на NOAA. Ето защо прогнозираният Kp 4 за 4 октомври означава повишена активност, но все още не и магнитна буря. С други думи, тази прогноза не показва мощни геомагнитни сътресения. Най-спокойните дни от седмицата ще бъдат до 3 октомври, докато умерено увеличение на активността се очаква едва през последния ден от периода.

В същото време стойностите все още могат да се променят. Прогнозата зависи от слънчевата активност и условията на слънчевия вятър, затова е добре да се проверява отново по-близо до посочените дати за актуални данни от NOAA. Според Европейската космическа агенция Слънцето постоянно изхвърля поток от заредени частици, наречен слънчев вятър. То произвежда и изхвърляния на коронална маса, изпращайки огромни количества слънчева плазма в космоса.

Ако подобно изхвърляне достигне Земята, взаимодействието му с магнитното поле на планетата може да предизвика геомагнитна буря. Силните смущения могат да засегнат спътниковата навигация, радиокомуникациите и електропреносните мрежи. По-специално, промените в горните слоеве на атмосферата могат да смутят радиосигналите и да намалят точността на навигационните системи.