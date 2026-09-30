Голямо щастие за Натали Трифонова и Мартин Чой

Телевизионната водеща Натали Трифонова и шампионът по мотокрос Мартин Чой се събраха отново в общ кадър, за да отпразнуват първия рожден ден на своя син Арън. Двамата не се бяха появявали заедно публично или в социалните мрежи от дълго време, което направи появата им още по-специална.

На празника чаровните родители не криеха щастието си около къдрокосото си момченце. Мероприятието бе белязано от специален детайл – на една от снимките малкият Арън позира върху малък червен мотор като сигурен знак, че може да тръгне по професионалния път на баща си. На друг кадър бившата синоптичка е прегърнала с нежност и пълна отдаденост малкия рожденик.