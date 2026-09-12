Всичко за Мартин Чой

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Мартин яхва нов звяр

Мартин яхва нов звяр

Най-успешният български мотоциклетист Мартин Чой започва сезон 2014 отново с подкрепата на ЗАД "Армеец". В "Арена Армеец" Globul Racing Team представ...

25 април | 17:25
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