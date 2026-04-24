Натали най-сетне го направи! Показа бащата на детето си (снимки)

Водещата Натали Трифонова за първи път показа бащата на детето си, Мартин Чой. Поводът - двамата отбелязват 7 месеца от раждането на своя син.

Телевизионната водеща сподели трогателни кадри в социалните мрежи, на които се вижда щастливото семейство, а към публикацията написа: „7 месеца любов".

Снимките бързо предизвикаха интерес, тъй като до този момент Трифонова не беше показвала публично бащата на детето си. Сега тя направи изключение и сподели един от най-личните си моменти с последователите си.

