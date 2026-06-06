Сега или никога! Леонардо ди Каприо взе най-важното решение

Холивудският актьор Леонардо ди Каприо е на прага на най-важното си решение – да стане баща.

Това написа Star, като се позова на негови приятели, които били зарадвани, но изненадани от решението.

51-годишният вечен ерген бил сериозно притиснат от майка си, която навърши 80 години. Тя му казала, че има огромното желание да види внуче и че е крайно време той да се задоми.

Въпреки че е трудно за актьора да приеме факта, че детето ще се роди в несъвършен свят, той все пак иска да стане баща и все по-често говори за това, твърди негов приятел.

Ди Каприо е всеизвестен с правилото си никога да не излиза с жени над 25 години. Той обаче го наруши, защото приятелката му Витория Черети, която вече е на 27, продължава да е с него.

Тя не оказва натиск върху Лео ди Каприо, но също така би искала да има дете от него, добави приятелят на двамата.

Дали това означава, че звездата ще се престраши да мине и под венчилото, никой не смее още да прогнозира.

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