Сега или никога! Леонардо ди Каприо взе най-важното решение
Вечният ерген получил сериозна критика от майка си
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Вечният ерген получил сериозна критика от майка си
Този път е различно!
Шон Пен е сред победителите
Снимките започват тази година
Отвя Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена
"Битка след битка“ с куп номинации
Изпусна наградата си
Култовият актьот бе отличен в категорията "Артист на годината на сп. "Тайм"
Актьорът официално разкри подробности за работата си по дългоочаквания филм Heat 2
По думите му рапърът Травис Скот също се е опитал да влезе, но бил спрян
Лорън не сваля шапката, Леонардо Ди Каприо - качулката
Появата на двойката се случва само седмици, след като Лео и Витория прекараха известно време заедно в Ибиса
Звездите откриха кинофестивала, който ще продължи до 24 май
Преди дни журналистката се пусна от остров Пукет в Тайланд
Слух или истина?
Двамата също така споделят приятелска целувка по устните
Ето какво написа
Звездната двойка си направи селфита с папараци
Лео ди Каприо и приятелката му Витория Черети изглеждат лудо влюбени