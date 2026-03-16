Ето кои са носителите на "Оскар"

Запознайте се с новите носители на "Оскар"!

Комикът Конан О’Брайън беше водещ на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, която се проведе призори, на живо от Dolby Theatre в комплекса Ovation Hollywood в Лос Анджелис. Събитието беше излъчено по ABC и Hulu.

Когато номинациите бяха обявени на 22 януари, филмът „Грешници“ (Sinners) на сценариста и режисьор Райън Куглър постави исторически рекорд с 16 номинации – най-много за един филм в историята на наградите „Оскар“. В крайна сметка лентата спечели четири статуетки, включително „Оскар“ за най-добър актьор за Майкъл Б. Джордан, който изпълнява ролята на еднояйчни близнаци.

Тази година отличията бяха връчени в 24 категории, като беше добавена и чисто нова награда – „Най-добър кастинг“, която отиде при Касандра Кулукундис за филма „Битка след битка“ (One Battle After Another). Именно този филм триумфира с общо шест награди, включително най-престижната – „Най-добър филм“.

По-долу е пълният списък с номинираните и победителите.

Най-добър филм

„Бугония“

„F1“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Върховния Марти“

„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Тайният агент“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

„Сънища с влакове“

Най-добър актьор

Тимъти Шаламе – „Връховния Марти“

Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“

Итън Хоук – „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

Вагнер Моура – „Тайният агент“

Най-добра актриса

Джеси Бъкли – „Хамнет“ – ПОБЕДИТЕЛ

Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те ритна“

Кейт Хъдсън – „Песента, изпята в синьо“

Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“

Ема Стоун – „Бугония“

Най-добър актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“

Джейкъб Елърди – „Франкенщайн“

Делрой Линдо – „Грешници“

Шон Пен – „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“

Най-добра актриса в поддържаща роля

Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“

Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган – „Оръжия“ – ПОБЕДИТЕЛ

Уунми Мосаку – „Грешници“

Теяна Тейлър – „Битка след битка“

Най-добър режисьор

Клои Жао – „Хамнет“

Джош Сафди – „Върховния Марти“

Пол Томас Андерсън – „Битка след битка" – ПОБЕДИТЕЛ

Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“

Райън Куглър – „Грешници“

Най-добър оригинален сценарий

„Синя луна“

„Това беше просто инцидент“

„Върховния Марти“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър адаптиран сценарий

„Бугоня“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Сънища с влакове“

Най-добър анимационен филм

„Арко“

„Елио“

„KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Малката Амели или характерът на дъжда“

„Зоотрополис 2“

Най-добър международен филм

„Тайният агент“ – Бразилия

„Това беше просто инцидент“ – Франция

„Сантиментална стойност“ – Норвегия – ПОБЕДИТЕЛ

„Сират“ – Испания

„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис

Най-добър кастинг

„Хамнет“

„Върховния Марти“

„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Тайният агент“

„Грешници“

Най-добра операторска работа

„Франкенщайн“

„Върховния Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Сънища с влакове“

Най-добър сценографски дизайн

„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Хамнет“

„Върховния Марти"

„Битка след битка“

„Грешници“

Най-добър монтаж

„F1“

„Върховния Марти“

„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

Най-добра оригинална музика

„Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“

„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра оригинална песен

„Dear Me“ – Diane Warren: Relentless

„Golden“ – „KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ

„I Lied to You“ – „Грешници“

„Sweet Dreams of Joy“ – „Viva Verdi!“

„Train Dreams“ – „Сънища с влакове“

Най-добър звук

„F1“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Франкенщайн“

„Битка след битка“

„Грешници“

„Сират“

Най-добри визуални ефекти

„Аватар: Огън и пепел“ – ПОБЕДИТЕЛ

„F1“

„Джурасик свят: Прераждане“

„Изгубеният автобус“

„Грешници“

Най-добър грим и прически

„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Кокухо“

„Грешници“

„Разбиващата машина“

„Грозната доведена сестра“

Най-добри костюми

„Аватар: Огън и пепел“

„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Хамнет“

„Върховния Марти“

„Грешници“

Най-добър късометражен анимационен филм

„Пеперуда“

„Вечнозелено“

„Момичето, което плачеше перли“ – ПОБЕДИТЕЛ

„План за пенсиониране“

„Трите сестри“

Най-добър късометражен игрален филм

„Петното на касапина“

„Приятел на Дороти“

„Периодична драма на Джейн Остин“

„Певците“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)

„Двама души, които си разменят слюнка“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)

Най-добър документален филм

„Решението на Алабама“

„Ела да ме видиш в добрата светлина“

„През скалите“

„Господин Никой срещу Путин“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Перфектният съсед“

Най-добър късометражен документален филм

„Всички празни стаи“ – ПОБЕДИТЕЛ

„Само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“

„Деца вече няма: „Бяха и изчезнаха““

„Дяволът е зает“

„Съвършено странно“

