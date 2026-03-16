Ето кои са носителите на "Оскар"

Запознайте се с новите носители на "Оскар"!
Комикът Конан О’Брайън беше водещ на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, която се проведе призори, на живо от Dolby Theatre в комплекса Ovation Hollywood в Лос Анджелис. Събитието беше излъчено по ABC и Hulu.
Когато номинациите бяха обявени на 22 януари, филмът „Грешници“ (Sinners) на сценариста и режисьор Райън Куглър постави исторически рекорд с 16 номинации – най-много за един филм в историята на наградите „Оскар“. В крайна сметка лентата спечели четири статуетки, включително „Оскар“ за най-добър актьор за Майкъл Б. Джордан, който изпълнява ролята на еднояйчни близнаци.
Тази година отличията бяха връчени в 24 категории, като беше добавена и чисто нова награда – „Най-добър кастинг“, която отиде при Касандра Кулукундис за филма „Битка след битка“ (One Battle After Another). Именно този филм триумфира с общо шест награди, включително най-престижната – „Най-добър филм“.
По-долу е пълният списък с номинираните и победителите.
Най-добър филм
„Бугония“
„F1“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Върховния Марти“
„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Тайният агент“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
„Сънища с влакове“
Най-добър актьор
Тимъти Шаламе – „Връховния Марти“
Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“
Итън Хоук – „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ
Вагнер Моура – „Тайният агент“
Най-добра актриса
Джеси Бъкли – „Хамнет“ – ПОБЕДИТЕЛ
Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те ритна“
Кейт Хъдсън – „Песента, изпята в синьо“
Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“
Ема Стоун – „Бугония“
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо – „Битка след битка“
Джейкъб Елърди – „Франкенщайн“
Делрой Линдо – „Грешници“
Шон Пен – „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ
Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“
Най-добра актриса в поддържаща роля
Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган – „Оръжия“ – ПОБЕДИТЕЛ
Уунми Мосаку – „Грешници“
Теяна Тейлър – „Битка след битка“
Най-добър режисьор
Клои Жао – „Хамнет“
Джош Сафди – „Върховния Марти“
Пол Томас Андерсън – „Битка след битка" – ПОБЕДИТЕЛ
Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“
Райън Куглър – „Грешници“
Най-добър оригинален сценарий
„Синя луна“
„Това беше просто инцидент“
„Върховния Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър адаптиран сценарий
„Бугоня“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
Най-добър анимационен филм
„Арко“
„Елио“
„KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Малката Амели или характерът на дъжда“
„Зоотрополис 2“
Най-добър международен филм
„Тайният агент“ – Бразилия
„Това беше просто инцидент“ – Франция
„Сантиментална стойност“ – Норвегия – ПОБЕДИТЕЛ
„Сират“ – Испания
„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис
Най-добър кастинг
„Хамнет“
„Върховния Марти“
„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Тайният агент“
„Грешници“
Най-добра операторска работа
„Франкенщайн“
„Върховния Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
Най-добър сценографски дизайн
„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховния Марти"
„Битка след битка“
„Грешници“
Най-добър монтаж
„F1“
„Върховния Марти“
„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
Най-добра оригинална музика
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ
Най-добра оригинална песен
„Dear Me“ – Diane Warren: Relentless
„Golden“ – „KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ
„I Lied to You“ – „Грешници“
„Sweet Dreams of Joy“ – „Viva Verdi!“
„Train Dreams“ – „Сънища с влакове“
Най-добър звук
„F1“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Франкенщайн“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Сират“
Най-добри визуални ефекти
„Аватар: Огън и пепел“ – ПОБЕДИТЕЛ
„F1“
„Джурасик свят: Прераждане“
„Изгубеният автобус“
„Грешници“
Най-добър грим и прически
„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Кокухо“
„Грешници“
„Разбиващата машина“
„Грозната доведена сестра“
Най-добри костюми
„Аватар: Огън и пепел“
„Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховния Марти“
„Грешници“
Най-добър късометражен анимационен филм
„Пеперуда“
„Вечнозелено“
„Момичето, което плачеше перли“ – ПОБЕДИТЕЛ
„План за пенсиониране“
„Трите сестри“
Най-добър късометражен игрален филм
„Петното на касапина“
„Приятел на Дороти“
„Периодична драма на Джейн Остин“
„Певците“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)
„Двама души, които си разменят слюнка“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)
Най-добър документален филм
„Решението на Алабама“
„Ела да ме видиш в добрата светлина“
„През скалите“
„Господин Никой срещу Путин“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Перфектният съсед“
Най-добър късометражен документален филм
„Всички празни стаи“ – ПОБЕДИТЕЛ
„Само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“
„Деца вече няма: „Бяха и изчезнаха““
„Дяволът е зает“
„Съвършено странно“
