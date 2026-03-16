Култура

Ето кои са носителите на "Оскар"

16 мар 26 | 6:52
1241
Боряна Колчагова

Запознайте се с новите носители на "Оскар"!

Комикът Конан О’Брайън беше водещ на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, която се проведе призори, на живо от Dolby Theatre в комплекса Ovation Hollywood в Лос Анджелис. Събитието беше излъчено по ABC и Hulu.

Когато номинациите бяха обявени на 22 януари, филмът „Грешници“ (Sinners) на сценариста и режисьор Райън Куглър постави исторически рекорд с 16 номинации – най-много за един филм в историята на наградите „Оскар“. В крайна сметка лентата спечели четири статуетки, включително „Оскар“ за най-добър актьор за Майкъл Б. Джордан, който изпълнява ролята на еднояйчни близнаци.

Тази година отличията бяха връчени в 24 категории, като беше добавена и чисто нова награда – „Най-добър кастинг“, която отиде при Касандра Кулукундис за филма „Битка след битка“ (One Battle After Another). Именно този филм триумфира с общо шест награди, включително най-престижната – „Най-добър филм“.

По-долу е пълният списък с номинираните и победителите.

Най-добър филм

  • „Бугония“

  • „F1“

  • „Франкенщайн“

  • „Хамнет“

  • „Върховния Марти“

  • „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Тайният агент“

  • „Сантиментална стойност“

  • „Грешници“

  • „Сънища с влакове“

Най-добър актьор

  • Тимъти Шаламе – „Връховния Марти“

Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“

  • Итън Хоук – „Синя луна“

  • Майкъл Б. Джордан – „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • Вагнер Моура – „Тайният агент“

Най-добра актриса

  • Джеси Бъкли – „Хамнет“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те ритна“

  • Кейт Хъдсън – „Песента, изпята в синьо“

  • Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“

  • Ема Стоун – „Бугония“

Най-добър актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“

  • Джейкъб Елърди – „Франкенщайн“

  • Делрой Линдо – „Грешници“

Шон Пен – „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“

Най-добра актриса в поддържаща роля

  • Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“

  • Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“

  • Ейми Мадиган – „Оръжия“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • Уунми Мосаку – „Грешници“

Теяна Тейлър – „Битка след битка“

Най-добър режисьор

  • Клои Жао – „Хамнет“

  • Джош Сафди – „Върховния Марти“

Пол Томас Андерсън – „Битка след битка" – ПОБЕДИТЕЛ

  • Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“

  • Райън Куглър – „Грешници“

Най-добър оригинален сценарий

  • „Синя луна“

  • „Това беше просто инцидент“

  • „Върховния Марти“

  • „Сантиментална стойност“

  • „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър адаптиран сценарий

  • „Бугоня“

  • „Франкенщайн“

  • „Хамнет“

„Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Сънища с влакове“

Най-добър анимационен филм

  • „Арко“

  • „Елио“

  • „KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Малката Амели или характерът на дъжда“

  • „Зоотрополис 2“

Най-добър международен филм

  • „Тайният агент“ – Бразилия

  • „Това беше просто инцидент“ – Франция

  • „Сантиментална стойност“ – Норвегия – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Сират“ – Испания

  • „Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис

Най-добър кастинг

  • „Хамнет“

  • „Върховния Марти“

  • „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Тайният агент“

  • „Грешници“

Най-добра операторска работа

„Франкенщайн“

„Върховния Марти“

„Битка след битка“

  • „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Сънища с влакове“

Най-добър сценографски дизайн

  • „Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Хамнет“

„Върховния Марти"

„Битка след битка“

  • „Грешници“

Най-добър монтаж

  • „F1“

  • „Върховния Марти“

  • „Битка след битка“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Сантиментална стойност“

  • „Грешници“

Най-добра оригинална музика

  • „Бугония“

  • „Франкенщайн“

  • „Хамнет“

  • „Битка след битка“

  • „Грешници“ – ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра оригинална песен

  • „Dear Me“ – Diane Warren: Relentless

  • „Golden“ – „KPop ловци на демони“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „I Lied to You“ – „Грешници“

  • „Sweet Dreams of Joy“ – „Viva Verdi!“

  • „Train Dreams“ – „Сънища с влакове“

Най-добър звук

  • „F1“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Франкенщайн“

  • „Битка след битка“

  • „Грешници“

  • „Сират“

Най-добри визуални ефекти

  • „Аватар: Огън и пепел“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „F1“

  • „Джурасик свят: Прераждане“

  • „Изгубеният автобус“

  • „Грешници“

Най-добър грим и прически

  • „Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Кокухо“

  • „Грешници“

  • „Разбиващата машина“

  • „Грозната доведена сестра“

Най-добри костюми

  • „Аватар: Огън и пепел“

  • „Франкенщайн“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Хамнет“

  • „Върховния Марти“

  • „Грешници“

Най-добър късометражен анимационен филм

  • „Пеперуда“

  • „Вечнозелено“

  • „Момичето, което плачеше перли“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „План за пенсиониране“

  • „Трите сестри“

Най-добър късометражен игрален филм

  • „Петното на касапина“

  • „Приятел на Дороти“

  • „Периодична драма на Джейн Остин“

  • „Певците“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)

  • „Двама души, които си разменят слюнка“ – ПОБЕДИТЕЛ (РАВЕНСТВО)

Най-добър документален филм

  • „Решението на Алабама“

  • „Ела да ме видиш в добрата светлина“

  • „През скалите“

  • „Господин Никой срещу Путин“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Перфектният съсед“

Най-добър късометражен документален филм

  • „Всички празни стаи“ – ПОБЕДИТЕЛ

  • „Само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“

  • „Деца вече няма: „Бяха и изчезнаха““

  • „Дяволът е зает“

  • „Съвършено странно“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Кино
Още от Култура
Коментирай