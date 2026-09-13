Ето кои са носителите на "Оскар"
Шон Пен е сред победителите
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Шон Пен е сред победителите
Играл е с Джейн Фонда, Мерил Стрийп, Том Круз, Пол Нюман
На 89 години
Джеймс Редфорд си отиде на 58
Фестивалът на независимото кино показва най-доброто от "Сънданс" до 1 ноември София. Един от най-смислените кинофоруми у нас, фестивалът на независим...