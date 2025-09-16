Отиде си огромна холивудска легенда

Напусна ни голяма звезда на Холивуд.

Актьорът и режисьор Робърт Редфорд, известен с филмите си „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ и „Ужилването“, почина на 89-годишна възраст, предаде SkyNews.

Редфорд, който беше и един от основателите на филмовия фестивал „Сънданс“, най-големият фестивал за независимо кино в САЩ, почина във вторник сутринта.

В изявление неговият представител заяви, че той е починал в дома си в Сънданс в планините на Юта - „мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал“, предаде "ДарикНюз".

„Той ще ни липсва много“, добави той.

Редфорд е изявен актьор от края на 60-те и 70-те години на миналия век, но е и утвърден режисьор - печели Оскар за най-добър режисьор за „Обикновени хора“ през 1981 г.

