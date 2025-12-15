Официално! Култова рок група с първи концерт в България

Breaking Benjamin идва в България! Култовата рок банда обяви първия си концерт у нас – на 29 юни 2026 г. в Арена 8888.

Формирани през 2002 г., Breaking Benjamin са едни от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок. Бандата има 10 №1 хита, платинени и мултиплатинени албуми, 8.5 милиарда стрийма и над 6.5 милиона последователи – фен база, която расте с почти религиозна преданост.

След подписването с BMG, групата се завърна с новия епичен и зареден с напрежение сингъл ‘Awaken’ – първата им нова песен от пет години. Предишните им албуми ‘AURORA’ и ‘EMBER’ дебютираха в световните класации, включително №3 в Billboard Top 200, и донесоха хитове като ‘Far Away’, ‘Red Cold River’ и ‘Torn in Two’.

На живо Breaking Benjamin са известни със звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни вокали и акустична енергия, която буквално се усеща физически. Публиката може да очаква мощен лайв с класики, нови песни и една експлозивна атмосфера, която не оставя никого без дъх.

Билети за концерта на Breaking Benjamin на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg.

