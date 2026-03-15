Известен актьор издъхна в затвора

Актьорът Джон Алфорд е починал в затвора два месеца, след като беше осъден за сексуално посегателство над две тийнейджърки, предаде Би Би Си.

54-годишният актьор, известен от сериалите Grange Hill и London's Burning, е открит мъртъв в затвора в Норфолк.

Олфорд, чието истинско име е Джон Шанън, беше осъден през януари на осем години и половина лишаване от свобода, след като беше признат за виновен в сексуално посегателство над двете тийнейджърки на 15 и 14 години.

Представител на затвора каза за Би Би Си, че смъртта на актьора е настъпила на 13 март и се води разследване за причините.

Делото срещу актьора беше през септември м.г. Той отговаряше за деяния, извършени през 2022 г. Джон Олфорд, който се изправи пред съда с фамилията си Шанън, беше осъден през януари т.г.

През 80-те години Олфорд участва в детския сериал Grange Hill, а след това, през 90-те години, популярност му носи и ролята на пожарникар в London's Burning. Изявява се и като музикант, отбелязва Би Би Си.

В края на 90-те години на миналия век Джон Олфорд беше осъден на девет месеца затвор за доставка на кокаин и канабис на журналист, работещ под прикритие за вестник „Нюз ъф дъ уърлд", припомня Би Би Си, предава БТА.

