8000 пяха с Лили, Боно от U2 честити 25 години "БГ радио"

Лили Иванова откри концерта „25 години „БГ радио“ – 25 години само българска музика” – на 12 юни, на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”. Най-голямото име в българската поп музика бе посрещнато на крака от публиката, а изпълненията на „Счупено сърце“ и „Присъда“ бяха изпратени с петминутни аплодисменти.

Над три часа и половина продължи шоуто, с което „БГ радио“ празнува, заедно с 8000 фенове под открито небе, съобщава БТА.

На сцената с площ от 800 квадратни метра се изявиха „Фондацията“, „Б.Т.Р.“, Любо Киров, Роби и Тино, Deep Zone Project, Дони и Нети, братя Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, Михаела Маринова.

След тях бе специалното участие на Дара. „Вие сте уникална публика, ние сме уникален народ, и заслужаваме световната сцена“, каза тя, преди да изпълни песента-победител от „Евровизия“ – Bangaranga.

След нея излезе Криско, после Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, „Молец“ и D2. Повечето от изпълнителите представяха компилации от най-големите си хитове. Спектакълът под звездите завърши с изпълнение на сборна формация. През това време в небето над храма се изписваше със светлини „25 години БГ радио“ и изображения на микрофони, слушалки, ноти, честоти и други символи, свързани с радиото и музиката. Същите ефекти имаше, докато звучеше „По първи петли“ на В. Найденов.

Специални видео послания към „БГ радио“ отправиха Боно от U2 и Силви Вартан, удостоена преди време с наградата „БГ посланик“.

На екрани се излъчваха кратки филмчета, които припомняха някои от най-значимите инициативи на медията от последния четвърт век.

Водещите Мария Бакалова и Юлиан Вергов припомниха имената на творци, с които България се раздели през изминалата година, завещали ни „вселена от мъдрост и красота“ – Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов. Това са „творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България, днес техните семейства и най-близки приятели са тук, на площада, заедно с нас, и докато техните думи, и песни звучат, те ще останат живи“, каза Вергов. „Сред тях е и Георги Красимиров-Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на „БГ радио“. Винаги ще го помни като създателя на музиката към песента „Ветрове“ изпята от Лили Иванова“, каза Бакалова. Тя припомни, че тази година България загуби и Михаил Белчев, и в негова памет предстои концерт, наречен „Белчевият род го има“ (12 октомври, зала 1 на НДК).

В началото на вечерта бе прочетена част от поздравително писмо от президента Илияна Йотова. „Значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията Ви във водещ обществено-културен феномен и в една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество“, се казва в адреса.

„Чрез своите значими инициативи, сред които годишните музикални награди на „БГ радио“ и концертите, посветени на българската музика, не само отразявате развитието на музикалната сцена, но и активно допринасяте за нейното обогатяване, като насърчавате таланта, творческото многообразие и приемствеността между поколенията артисти и тяхната „нова БГ версия“. Позволявам си да Ви призная в края на това поздравление, че „БГ радио“ е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен „Стартер“, а с приятната компания на Боги и Симо, и българската музика, денят започва с усмивка“, пише още държавният глава.

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