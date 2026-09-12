8000 пяха с Лили, Боно от U2 честити 25 години "БГ радио"
Президентът с поздравителен адрес, DARA изпълни хита си
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Президентът с поздравителен адрес, DARA изпълни хита си
Получиха своите пожелания
Обявиха го на наградите на БГ Радио
Тото прибра четири статуетки
Рапърът прибра 3 статуети
Носителите на тазгодишните музикални награди гостуват на 14 и 15 юни в Благоевград
БГ радио връчи музикалните си награди на церемония в Пловдив
Тази година носител на годишната музикална награда за дебют на БГ Радио е поп групата „4Magic”
Атанас Камбитов: Годишните музикални награди на БГ радио имат вярна публика в Благоевград, затова им подаряваме 2 грандиозни концерта
Благоевград с приятелски жест към Европейска столица на културата. Тази година церемонията на БГ радио ще се проведе в Пловдив
Община Благоевград за четвърта поредна година ще бъде домакин на годишните музикални награди на БГ радио. Това обявиха на пресконференция кметът Атана...
Над 10 000 фенове на българската музика изпълниха до краен предел централния площад в Благоевград на грандиозния концерт за връчването на наградите на...
Звездата на българската музика и победител в първия сезон на X фактор-България - Рафи, ще е водещ на тазгодишното издание на музикалните награди на БГ...
Гласуването продължава Младите рокаджии от PSS участват в годишните музикални награди на БГ радио 2015 с три от най-новите си песни: „Краят на дъжда"...
Благоевград. Песента на „Революция Z" - „Аз искам", е победителят в категория „БГ песен на годината" в класацията на БГ Радио. Нейни подгласници остан...
Благоевград. Церемонията по връчване на Годишните музикални награди на БГ РАДИО вече повече от десет години е най-очакваното събитие от артисти и публ...
Благоевград. За втори път Благоевград ще бъде домакин на раздаването на годишните музикални награди на БГ Радио. След успеха миналата пролет, ръковод...
Рафи Богосян и Павел Владимиров правиха маймунджилъци
Концертмайсторът на "Ковънт гардън" си дойде специално заради поп примата
Благоевград. 10 000 фенове на музиката се насладиха на вълшебна петъчна вечер в Благоевград. Те дивяха заедно с най-големите български изпълнители по...