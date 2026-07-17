Тони Димитрова с откровена изповед за най-трудните години

"Моето семейство най-много се съмняваше в мен.“ Това признава обичаната певица Тони Димитрова в емоционално интервю за вестник „Супер Магазин“.

Изпълнителката разказва, че в началото на своя път към сцената не е срещнала безрезервна подкрепа дори от най-близките си хора. „За жалост, няма как нищо да им кажа, но преди да си отидат майка ми, баща ми и брат ми, вече се гордееха с мен“, споделя тя.

Тони си спомня, че след като завършва Машинописния техникум, започва работа в заведения и ресторанти, но никога не е била от хората, които умеят агресивно да се налагат.

„Бях прекалено скромничка. Стоях си вкъщи, с приятели, до блока. А те знаеха, че за да станеш известна певица или актриса, трябва да си по-нахакан, по-напорист“, разказва тя.

Според певицата дори външността ѝ не е отговаряла на тогавашните представи за звезда.

„Имах твърде скромна външност и това не кореспондираше с представите за успех.“

„Стани медицинска сестра“

Тони Димитрова си спомня и за една от най-запомнящите се реплики, които е чувала от свои близки.

„Една леля, Бог да я прости, Грозденка, все ми казваше: „Леле мале, защо ма, леля? Ти си добро момиче, стани медицинска сестра.“

По думите ѝ обаче и тя по-късно е станала свидетел на успехите ѝ.

„Работила съм къртовски“

Днес певицата приема първоначалните съмнения като нещо напълно естествено. "Човек си води битките сам и всичките падения и възходи са си моя грижа и моя заслуга". Тя е категорична, че всичко постигнато е резултат единствено от упорит труд.

„Аз направих много неща за себе си – работила съм къртовски. И до ден днешен го правя".

Тони Димитрова подчертава, че никога не е търсила лесния път към успеха. "Никого не съм излъгала, никого не съм прецакала, живея спокойно, пазя си достойнството, така и ще бъде", казва певицата.