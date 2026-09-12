Васко Кеца проговори за баща си, когото срещнал на 30 в цирка
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
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На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Могат да бъдат водещи, заявиха те по време на концерт в Бургас
Двамата се познават от години, а пуерториканската звезда определи Камата като човек с огромно сърце
Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
Излиза на сцената в Албена с най-големите си хитове от юбилейното турне "Ти си любовта“
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Съмнявали се и във външния й вид
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
Щастлива е заради племенницата си Маги
Бандата дефинира звученето на родния блус през 90-те години
Разказват за чудесата в живота си
Проговори на френски и атакува зала "Олимпия"
Мястото на срещата е площад "Княз Александър I", 18 часа
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Доскорошните най-добри приятели и партньори Тодор и Павел не се следват в социалните мрежи
Обещанието към певците от вчера може да бъде прието още в този парламент, заяви Искрен Веселинов
Няма промени в Закона за радио и телевизия
Радио и телевизионният сектор се обявяват твърдо зад това искане
София. Нова телевизия за българска музика - BG Music Channel, стартира. На официалната премиера в столичен клуб се събраха едни от най-изявените имена...